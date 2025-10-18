زياد سليم يحرز الذهبية الثالثة للسودان والثانية له في زوون 3 للسباحة

أكد السباح السوداني زياد سليم تفوقه وعلو كعبه، وأحرز صباح الجمعة ميدالية ذهبية بالبطولة الإفريقية زوون 3 المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن سباق 100 متر فراشة. وكان زياد قد أحرز أمس ذهبية 200 متر ظهر، وأحرز آدم أحمد شيكا ذهبية 800 متر حرة، فيما أحرزت رنا هاني برونزية 50 متر ظهر. وأحرزت رنا هاني اليوم البرونزية الثانية لها وللسودان. يذكر أن البطولة الإفريقية زوون 3 للسباحة بدأت يوم 16 اكتوبر الجاري وتنتهي يوم 19 المقبل. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

