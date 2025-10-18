موظفة تطلب الخلع بسبب تدخل أهل الزوج: «سلايفي سبب خراب بيتي»

شهدت محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة واقعة ضمن قضايا الخلع، حيث تقدمت موظفة في بداية العشرينيات من عمرها بدعوى ضد زوجها تطلب فيها الخلع بعد عام من زواجهما، مؤكدة أن حياتها الزوجية انهارت بسبب تدخل «سلايفها» المستمر في تفاصيل حياتها الخاصة وتحكمهم في كل تصرفاتها داخل المنزل.

وقالت الزوجة في صحيفة دعواها إنها تعمل بإحدى الشركات الخاصة، وتزوجت من زميلها في العمل، وكانت تتوقع أن تعيش حياة مستقرة وهادئة، لكنها فوجئت بعد الزواج بأن زوجها يصر على الإقامة في منزل العائلة وسط أشقائه وزوجاتهم، لتبدأ معها سلسلة من الخلافات اليومية.

وأضافت: «أنا بشتغل وبساعده في مصاريف البيت، ومع ذلك محدش مقدّر تعبي، سلايفي دايمًا بيتدخلوا في حياتي، واحدة تنتقد لبسي، والتانية بتعلّق على أكلي، والتالتة بتدخل أوضتي من غير إذن وتفتّش في حاجتي، وجوزي بدل ما يدافع عني بيقولي ما تكبريش المواضيع».

وأوضحت الزوجة أنها حاولت أكثر من مرة إقناع زوجها بالانتقال إلى شقة مستقلة بعيدًا عن العائلة، لكنه رفض بحجة عدم قدرته على ترك والدته وإخوته، مضيفة: «حياتي بقت كلها نكد ومشاكل.. ما فيش يوم يعدي من غير خناقة بسببهم، بقوا بيحاسبوني على كل حاجة، حتى لما أتكلم مع زميلاتي في الشغل بيتهموني إني بتكلم على البيت».

وتابعت الزوجة: «آخر موقف خلاني أقرر أسيب البيت، لما واحدة من سلايفي دخلت أوضتي وأنا مش موجودة، وطلعت صور فرحي من شنطتي وقعدوا يضحكوا عليّ، ولما واجهت جوزي قاللي ما تعمليش من الحبة قبة».

وأكدت في دعواها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة بسبب الإهانة المستمرة وعدم احترام زوجها لمشاعرها أو دفاعه عنها، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على تحمل الضغط النفسي الناتج عن تدخلات أسرته.

وقالت في ختام أقوالها أمام المحكمة: «أنا موظفة وبصرف على نفسي، ومش عايزة منه حاجة، لا مؤخر ولا نفقة، كل اللي طالبة إني أعيش بكرامتي بعيد عن الإهانة اليومية».

فيما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحاولة الصلح بين الطرفين، تمهيدًا لتحديد جلسة لنظرها رسميًا أمام هيئة المحكمة.

