الإعيسر: لابد ان يكسر الصمت الدولي تجاه حصار المدن ويتحول إلى فعل عاجل وحاسم لوقف هذه الجرائم

دعا وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر الى كسر حالة الصمت الدولي إزاء حصار المدن ويتحول إلى فعل عاجل وحاسم لوقف هذه الجرائم.

وقال الاعيسر فى تدوينة على الفيسبوك حين تعتاد الأعين على صور المعاناة والألم، وتعتاد الآذان على سماع أخبار المجازر والقتل، تصبح الكارثة مزدوجة.

‏فمن جهة، الضحايا يموتون بصمت، ومن جهة أخرى، يذبل الضمير الإنساني من دون أن يشعر بمعاناتهم.

‏واضاف “في قلب السودان، هناك مدن محاصرة، وأرواح تختنق، وبطون تعاني شح الغذاء وأطفال يصرخون.

‏الفاشر، كادقلي، الدلنج، بابنوسة وغيرها، هذه ليست مجرد أسماء لمدن على خارطة السودان، بل أنين مستمر لأناس يعيشون فيها وهم جزء من هذا الوطن.

‏أن نذكرهم ليس ترفاً، بل أدنى مراتب الوفاء. وأن نرفع الصوت من أجلهم ليس بطولة، بل واجب مستحق”.