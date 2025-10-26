جود بيلينغهام يمنح ريال مدريد فوزاً مستحقاً على برشلونة

أحرز جود بيلينغهام هدفاً، وصنع هدفاً آخر ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على عشرة لاعبين من برشلونة في قمة الدوري الإسباني اليوم الأحد.

ووضع ريال مدريد حداً لخسارته في آخر أربع مباريات أمام غريمه الكتالوني، إذ حقق فوزه الأول على برشلونة منذ 21 أبريل 2024.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، إذ تقدم كيليان مبابي لريال مدريد في الدقيقة 22، ثم أدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.

لكن بيلينغهام حسم فوز فريق المدرب تشابي ألونسو قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وطُرد بيدري لاعب برشلونة في نهاية الوقت بدل الضائع بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وعزز ريال مدريد تصدره للدوري برصيد 27 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بخمس نقاط على برشلونة حامل اللقب، والذي تلقى الهزيمة الثانية في البطولة هذا الموسم.

بيلينغهام يخطف الأضواء

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل منذ البداية، رغم استحواذ برشلونة على الكرة.

وتدخل حكم الفيديو المساعد لإنقاذ برشلونة في مناسبتين، الأولى بعد احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور بعد تدخل من لامين يامال، لكن الحكم تراجع عن قراره.

وبدا أن مبابي افتتح التسجيل في الدقيقة 12، لكن الحكم ألغى الهدف بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

ونجح مبابي أخيراً في كسر مصيدة تسلل برشلونة، وتلقى تمريرة رائعة من بيلينغهام خلف الدفاع، وانطلق ليسدد في المرمى في الدقيقة 22.

لكن رغم تفوق ريال مدريد، عاد فيرمين لوبيز لينقذ فريق المدرب هانزي فليك بعد خطأ فادح من أردا غولر.

وخطف لوبيز الكرة من غولر، ومررها إلى ماركوس راشفورد، ثم انطلق داخل منطقة الجزاء، ليتلقى تمريرة المهاجم الإنجليزي، ويسددها مباشرة في المرمى في الدقيقة 38.

لكن سرعان ما استعاد ريال مدريد تفوقه عندما ارتقى المدافع إيدر ميليتاو أعلى من أليخاندرو بالدي، ليمرر الكرة إلى بيلينغهام، ليعيد التقدم لريال مدريد من مدى قريب في الدقيقة 42.

استحواذ سلبي

بدأ الشوط الثاني بقرار مثير من الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد إثر لمسة يد من إيريك غارسيا.

وبعد مراجعة الواقعة، تقدم مبابي لتنفيذ ركلة الجزاء، لكن الحارس فويتشيك تشيزني أبعدها ببراعة إلى ركنية في الدقيقة 52.

واكتفى ريال مدريد بالدفاع في الشوط الثاني، حيث ترك لبرشلونة الاستحواذ، مع اعتماده على الهجمات المرتدة.

لكن برشلونة فشل في استغلال استحواذه على الكرة في ظل تراجع مستوى لامين يامال وغياب رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد، ليتلقى هانزي فليك أول هزيمة أمام ريال مدريد مع برشلونة.

