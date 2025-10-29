وزير الخارجية السوداني يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في السودان والتعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني السفير محي الدين سالم أحمد مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات الأوضاع في السودان، خاصة الجوانب الإنسانية والأمنية في مدينة الفاشر، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده الكامل للشعب السوداني وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيراً إلى استمرار الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح وصول المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السوداني مواقف مصر الداعمة للسودان، مؤكداً تطلع الحكومة السودانية لمواصلة التنسيق المشترك مع القاهرة بما يعزز أمن واستقرار البلدين.

كما ناقش الجانبان ملفات التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، واتفقا على أهمية تفعيل المشاريع المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد الوزيران وحدة الموقف بين السودان ومصر كدولتي مصب لنهر النيل، وتمسكهما بمبادئ القانون الدولي والرفض التام للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي بين الخرطوم والقاهرة، تعزيزاً للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

