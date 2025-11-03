الصحفية المصرية أماني الطويل تفجر مفاجأة كبيرة: (البرهان وحميدتي يلتقيان في القاهرة)

فجرت الصحفية والباحثة والكاتبة المصرية, المعروفة أماني الطويل, مفاجأة كبيرة عبر تدوينة قامت بنشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ألمحت الصحفية المصرية, لإتفاق بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وقائد مليشيا الدعم السريع.
وزادت الطويل, على ذلك بكشفها عن لقاء سيجمع بين البرهان, وحميدتي, بالعاصمة المصرية القاهرة, دون أن تكشف عن موعد اللقاء.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت إيمان الطويل: (بعد تهديده _حميدتي_ بإجتياح مدن جديدة في السودان . البرهان وحميدتي يلتقيان في القاهرة بعض التفاصيل لم تحسم بعد).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
