اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد

اقترحت الغرفة القومية لاتحاد أصحاب العمل قيام صندوق التنمية القومي لتحريك الاقتصاد وفك الجمود الحالي ، وذلك بطرح شهادات ادخار اقلها خمسة أعوام لفئات كبيرة ، وطرح سندات خزانة في الأسواق الداخلية والخارجية ، واكد وجدي ميرغني رئيس الغرفة القومية لاتحاد أصحاب العمل علي أهمية

تمويل قطاع الدهب لإدرار الأموال للصندوق وتحويل شركات ومؤسسات الدولة إلي شركات مساهمة عامة ، فضلا

عن بيع مخلفات الحرب المملوكة للدولةخردة و

إعادة طرح مشاريع التطوير الزراعية والإنتاجية بعد تجهيزها وطرحها للاستثمار داخل او خارج السودان .

واوصي وجدي ميرغني لدي تلاوته رؤية القطاع الخاص لزيادة الإنتاجية قدمها أمام ملتقي الصادرات تغيير نمط الإنتاج من تقليدي إلى منظم ، واعطاء قيمة مضافة للمنتجات ، مشيرا إلي ضرورة تغيير آلية السوق وتحويلها إلي بورصات متخصصة في اللحوم والحبوب ، وطرح ميرغني خطة للقفز بالانتاج خلال خمسة أعوام تليها أخري لنفس المدة .

من جهتها إمتدحت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، الدكتورة لمياء عبد الغفار، جهود إتحاد الغرف التجارية و بغرفة المصدرين في قيام ملتقى الصادرات السودانية لتقديم رؤية القطاع الاقتصادي. لزيادة الإنتاج والصادر مؤكدا أن القطاع الخاص ينتظره أدوار كبيرة في إعادة الإعمار والتنمية .

وقالت أن الرؤية التى قدمت ستكون جزء لا يتجزأ من برنامج حكومة الأمل

ودعت د. لمياء إلى رؤية تكاملية تجمع بين الزراعة والصناعة القطاعات ذات الصلة لإستشراف مستقبل القطاع والدخول في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية .