تقارير عن فظائع بينهما إعدامات واغتصاب ممنهج منذ سيطرة الدعم السريع علي الفاشر

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن النساء النازحات من مدينة الفاشر أبلغن عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج وخطف أطفالهن بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت الهيئة في تقرير لها، بوجود “تقارير عن فظائع، بينها إعدامات بإجراءات موجزة وعنف جنسي”، وبتوفر أدلة متزايدة على أن الاغتصاب “يستخدم عمدا وبشكل منهجي”.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

