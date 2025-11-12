السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان

قدمت النيابة العامة قطاع ام درمان شمال اليوم المتهم (ن ع ر) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (5864/ 2025) تحت المواد (26-51/أ /186) من القانون الجنائى لسنة 1991 معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة .

وقدمت النيابة قضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضية الدفاع، وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في مساعدة القوات المتمردة في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .

واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه تحت المواد المذكورة قبل احالة الأوراق للمحكمة ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها في مواجهته بالسجن لمدة (15) عاما .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا عبدالعزيز حمزة الصديق .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

