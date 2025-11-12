التقويم الدراسي الجديد سبتمبر من كل عام بداية للعام الدراسي لكل الولايات

اوصت ورشة التقويم الدراسي التي اختتمت أعمالها اليوم بام درمان بمشاركة وزراء التربية بالولايات واشراف وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. احمد خليفة عمر – أوصت باعتماد شهر سبتمبر من كل عام لبداية العام الدراسي بكل الولايات على أن ينتهي في شهر ابريل من العام التالي مع منح الولايات التي لها ظروف خاصة فرصة لتوفيق أوضاعها خلال عام حتى تلتزم بالتقويم الموحد.

وقال وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د.احمد خليفة عمر ان الورشة ناقشت مجمل القضايا التي تهم العملية التعليمية والسعي إلى حل العقبات التى تواجه التعليم بصورة عامة، مشيرا الى انها شهدت حضورًا كبيرا من ولايات السودان وعلى وجه الخصوص ولايات دارفور .

وأضاف خليفة ان الورشة أقرت عدة توصيات في إطار دعم التعليم أبرزها اعتماد آلية على المستوى الاتحادي والولايات لتنسيق عمل المنظمات وفق قوانين وزارة التعليم والتربية الوطنيه الاتحادية، الاسراع في سد النقص في المعلمين لدورهم الفعال في عملية التقويم الدراسي وسد النقص في الكتاب المدرسي وتوفير الاجلاس وتحسين البيئة المدرسية.

وأشار خليفة الى أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تدمير كامل من قبل المليشيات المتمردة مؤكدًا أن الوزارة عازمة على أن توفر الاحتياجات عبر الدعم الذي تجده من الحكومة وبمساعدة الدول الشقيقة والمنظمات الدولية.

وأكد خليفة على ان هذه التوصيات سترفع للسيد وزير التعليم د.التهامي الزين حجر الذي سيقوم بدوره برفعها لمجلس الوزراء من أجل استقرار واستعادة التعليم الذي حاولت المليشيا أن تعطله ولكن بإرادة وعزم المعلمين سنعود بقوة وعزيمة وإصرار لبناء الوطن وما دمرته الحرب.

