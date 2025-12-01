السودان يبحث تفعيل أدوار المنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية فى مرحلة إعادة الإعمار

عقد سفير السودان بالهند د. محمد عبدالله علي التوم جلسة مباحثات مع الأمين العام للمنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية AARDO د. مانوج ناردوسينغ، وذلك بمقر المنظمة الأحد، حيث قدم السفير شرحاً حول الدمار المتعمد الذي لحق بالبنية التحتية في السودان جراء تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة .

وأفاد بتطلع السودان للاستفادة من المنظمة في وضع خارطة طريق للتنمية الريفية المستندة على القطاع الزراعي والحيواني في السودان بجوانبها المختلفة .

من جانبه عبر الأمين العام عن افتقاد المنظمة لإدوار السودان المعهودة باعتباره عضو مؤسس، مؤكداً أن السودان يتمتع بمقعدين عبر حكومة السودان والبنك الزراعي السوداني، وهو ما يؤهله لاستحقاق العديد من الفرص سواء كان ما يخص التدريب وبناء القدرات وتنفيذ الرؤى التي طرحها السيد السفير .