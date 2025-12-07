افتتح مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل حسين، وبرفقته سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، مبنى قسم الجوازات الجديد في مقر السفارة بالتجمع الخامس.

المبنى سيبدأ استقبال الجمهور مطلع الأسبوع القادم، ويقدم جميع خدمات السجل المدني:

✅ إصدار الرقم الوطني

✅ شهادات الميلاد

✅ الجواز السوداني

مع اعتماد نظام إلكتروني لتنظيم الطوابير وشبكة بيانات سريعة لتسهيل الخدمة.

وخلال الزيارة، اطمأن مدير عام الشرطة على سير العمل، وشهد تقديم الخدمة لعدد من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم للتجربة.

وفي ختام الافتتاح، أشاد سيادته بجهود السفارة، مؤكداً دعم الشرطة لاستدامة الخدمات المقدمة للجالية السودانية في مصر.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مبنى قسم الجوازات الجديد بسفارة السودان بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.