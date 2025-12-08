بين الفوز الحاسم والحسابات المعقدة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى ربع نهائي كأس العرب

تتسابق منتخبات مصر والإمارات والكويت على بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر بانتهاء منافسات المجموعة الثالثة غدا الثلاثاء.

وتختتم منافسات المجموعة بمباراتين في توقيت واحد، حيث يلعب منتخب مصر ضد الأردن على ملعب “البيت” بينما يلتقي منتخبا الكويت والإمارات في قمة خليجية على ملعب “974”.

وقد حجز منتخب الأردن بقيادة مديره الفني المغربي جمال السلامي، بطاقة التأهل الأولى من المجموعة بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين على الإمارات بنتيجة 2-1 والكويت بنتيجة 3-1.

ورغم ضمان التأهل، فإن السلامي ونجوم النشامى، علي علوان ويزن النعيمات وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، أكدوا أنهم سيخوضون مواجهة مصر بكل قوة، لأن هدفهم الفوز في كل المباريات، وعينهم على التتويج بلقب البطولة مع تأكيدهم أيضا على قوة منتخب مصر، وأنه فريق عريق، ولديه شخصية البطل، كونه الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا.

أما منتخب مصر بقيادة مديره الفني حلمي طولان، ونجومه عمرو السولية ومحمد النني ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومروان حمدي، يدخلون مواجهة الأردن ولديهم أكثر من فرصة للتأهل.

وبدأ منتخب الفراعنة مشواره في كأس العرب بتعادلين أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة 1-1، لذا فإن فوزه على الأردن يضمن له التأهل مباشرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الإمارات والكويت.

كما أن التعادل أمام الأردن من شأنه أن يضمن التأهل لمنتخب مصر برفع رصيده إلى ثلاث نقاط بشرط أن تنتهي مباراة الكويت والأردن بالتعادل بأي نتيجة، لأنه بذلك سيكون رصيد الفريقين نقطتين فقط.

والخسارة أمام الأردن من شأنها أيضا أن تؤهل منتخب مصر لدور الثمانية بشرط انتهاء مباراة الإمارات والكويت بالتعادل بنتيجة تصعد بالفراعنة بفارق الأهداف أو اللجوء لقاعدة اللعب النظيف أو التصنيف العالمي.

أما منتخبا الإمارات بقيادة مديره الفني الروماني كوزمين أولاريو والكويت بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، لا بديل أمامهما سوى تحقيق الفوز ورفع الرصيد إلى 4 نقاط بشرط انتهاء مباراة مصر والأردن بالتعادل أو فوز النشامى.

أما في حالة انتهاء المباراة بالتعادل مع فوز الأردن على مصر، ستتساوى منتخبات مصر والكويت والإمارات برصيد نقطتين، ويترقبون بذلك حسابات معقدة للتأهل استنادا إلى فارق الأهداف واللعب النظيف قبل اللجوء للتصنيف العالمي.

وكالات