صحة سنار تسلم مستشفى سنجة أجهزة تدفئة الأطفال حديثي الولادة

ولاية سنار سلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار ممثلة في إدارة صحة الطفل سلمت مستشفى سنجة التعليمي الأحد أجهزة تدفئة الأطفال حديثي الولادة. وأشادت الأستاذة فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعايه الصحيه الأساسيه بوزارة الصحه بسنار بجهود إدارة صحة الطفل وجهودها تجاه الاطفال وتهيئة بيئة المستشفيات من أجل خفض وفيات الأطفال حديثي الولادة . من جهته اكد مدير عام مستشفى سنجه التعليمي د. عبدالله الأبوابي ان هذه الأجهزة تعد اضافة حقيقية لقسم الاطفال بالمستشفي خاصة حديثي الولادة، مؤكدا اهتمام مستشفى سنجه بصحة الطفل . من جهتها اكدت مدير صحة الطفل نسيبه أبكر احمد ان أجهزة تدفئة الأطفال حديثي الولاده تسهم في تقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

