الخرطوم تستعيد نبضها: أول جولة دبلوماسية في قلب الخرطوم لدبلوماسي أجنبي برفقة وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

اصطحب وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، اليوم، السفير الصيني لدى السودان في أول جولة دبلوماسية لدبلوماسي أجنبي في شوارع العاصمة الخرطوم، وذلك للوقوف ميدانياً على تطبيع الحياة وعودة النشاط اليومي بالمدينة.

وشملت الجولة عدداً من المواقع الحيوية، من بينها السوق المركزي، وموقف جاكسون، وقاعة الصداقة، وسوق أم درمان، إلى جانب موقف الشهداء، حيث اطلع السفير الصيني على مظاهر الحركة التجارية والخدمية، والتفاعل المجتمعي الذي يعكس عودة الاستقرار التدريجي.

وجاءت الجولة عقب زيارة القائم بالأعمال الصيني شيو جيان لمقر وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي والسياحي وتعقب وترميم الآثار، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الأستاذ خالد الإعيسر أن الجولة تحمل رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول تعافي العاصمة وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود الاستقرار والتنمية.

من جانبه، عبّر القائم بأعمال جمهورية الصين الشعبية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بروح الصمود التي لمسها لدى المواطنين، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة دعم علاقاتها مع السودان في مختلف المجالات.

سونا