تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف فريد من نوعه وتم وصفه بالأسطوري. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزفاف كان لشاب سوداني, تزوج من فتاة “كرواتية”, الجنسية بحضور أهلها وأصدقائه الذين شاركوه فرحته برفع العلم السوداني, بأوروبا. الزواج أقيم في طقوس جميلة حيث لفتت أسرة العروس أنظار الجمهور السوداني, بفرحتهم الكبيرة بمناسبة زفاف إبنتهم من الشاب السوداني. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور الجمهور فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحدهم: (رفعت رأس كل الجنقو), وكتب معلق آخر: (بقينا نسابة الأسطورة مودريتش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. شاب “سوداني” يتزوج من حسناء “كرواتية” بحضور أسرتها وأصدقائه والجمهور: (رفعت رأس كل الجنقو وبقينا نسابة الأسطورة مودريتش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.