تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل مبكرة عن هاتفي OnePlus 15T و iQoo 15 Mini الرائدين المدمجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus في أبريل هاتف OnePlus 13T، ثم طرحته لاحقًا في أسواق خارج الصين تحت اسم OnePlus 13s. تميز الهاتف بتصميمه المدمج الذي يأتي بشاشة مقاس 6.32 بوصة، بالإضافة إلى اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite، ما جعله واحدًا من أبرز الهواتف المدمجة في فئته.

الآن، يكشف تسريب جديد عن خطط لإطلاق هواتف مدمجة جديدة من OnePlus و iQoo. وبحسب المسرب الشهير Smart Pikachu، تستعد الشركتان للكشف عن هواتفهما المدمجة الرائدة في عام 2026.

ورغم أن الأسماء النهائية لم تُؤكد بعد، إلا أنه من المتوقع أن تحمل أسماء OnePlus 15T و iQoo 15 Mini.

وفقًا للتسريب، ستأتي الهواتف الجديدة بشاشات مسطحة وبطاريات ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير، في حين جاء هاتف OnePlus 13T ببطارية سعتها 6,260 مللي أمبير فقط.



كما أشار المصدر إلى أن كلا الهاتفين سيحصلان على مستشعر بصمة فوق صوتي مدمج بالشاشة، بخلاف الجيل السابق الذي اعتمد على مستشعر بصري.

وفيما يتعلق بالكاميرا، تشير التسريبات السابقة إلى أن OnePlus 15T قد يأتي بثلاث كاميرات خلفية، بينما اكتفى الإصدار السابق بكاميرتين فقط. أما عن الأداء، فمن المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 15 و iQoo 15 في شهر أكتوبر، مع تزويدهما بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 الرائد.

إلى جانب ذلك، من المنتظر أن تكشف Vivo عن هاتف X300 في الشهر نفسه، والذي سيأتي بتصميم مدمج ومعالج Dimensity 9500.

المصدر