تكنولوجيا: PayPal توقف 80 ألف جنيه إسترليني مكتسبة من لعبة Steam للكبار ضمن حملة على معالجات الدفع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الآونة الأخيرة، أجبرت معالجات الدفع متاجر الألعاب على إزالة العناوين التي تحتوي على محتوى للكبار، ما وضع بعض مطوري ألعاب Steam في وضع مالي صعب.

وأصبح أحد المبرمجين بحاجة ماسة للمساعدة بعد أن بدأت PayPal بحجز 80 ألف جنيه إسترليني من إيراداته.

وفقًا لتقرير TheGamer، تواصل المستخدم Fit-Commercial-5681 مع أعضاء منتدى Legal Advice UK بعد اكتشاف الأموال المجمدة.

وعندما اتصل بالموقع، طلبت PayPal رابط اللعبة على Steam للتحقق من محتواها. وبعد تأكيد أن المشروع يحتوي على محتوى للكبار، رفضت الشركة الإفراج عن الأموال.

تنص شروط خدمة PayPal على حظر المدفوعات المتعلقة بأي منتجات تحتوي على محتوى للكبار. ومع ذلك، يجادل Fit-Commercial-5681 بأن الأموال لم تأتِ مباشرة من مبيعات اللعبة، بل تُستخدم من قبل شركته لتعويض المبرمج. كما أكد أن اللعبة لا تنتهك القوانين البريطانية وتركز على موضوع “الخيانة في العلاقات”.

