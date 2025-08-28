تكنولوجيا: سامسونج تختبر Galaxy Tab S11 Ultra قبل الإطلاق وتؤكد المعالج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخرًا عن جهاز Galaxy Tab S10 Lite الاقتصادي، والآن تستعد الشركة للكشف عن جهازها اللوحي الرائد الأسبوع المقبل في الرابع من سبتمبر. وكالعادة، سبقت الإطلاق العديد من التسريبات، وأحدثها ظهور Galaxy Tab S11 Ultra في اختبارات الأداء بشكل مكثف.

أظهرت الاختبارات أن الجهاز يعمل بمعالج Dimensity 9400+، وهو الإصدار المحسن من المعالج السابق، حيث تعمل نواة Cortex-X925 بتردد 3.73 جيجاهرتز بدلًا من 3.63 جيجاهرتز في الإصدار العادي 9400، ما يؤكد هوية المعالج بشكل نهائي.

بالانتقال إلى النتائج، حقق الجهاز على منصة Geekbench 6.4.0 ما يقارب 2500 نقطة في اختبار النواة الواحدة وأكثر من 8700 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية. وللمقارنة، سجل جهاز Galaxy Tab S10 Ultra السابق المزود بمعالج Dimensity 9300+ نحو 2200 نقطة للنواة الواحدة و7500 نقطة للاختبار متعدد الأنوية.

ورغم التحسن، جاءت النتيجة أقل من Galaxy S25 Ultra المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، والذي يحقق 3000 نقطة للنواة الواحدة و9800 نقطة للاختبار المتعدد.

تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستطلق Galaxy Tab S11 Ultra إلى جانب النسخة القياسية Tab S11 في نفس الحدث، الذي سيشهد أيضًا الإعلان عن هاتف Galaxy S25 FE.

بالنسبة للأسعار، تتوقع المصادر أن يبدأ سعر النسخة الأساسية بسعة 12/256 جيجابايت من 1200 دولار، بينما تصل نسخة 12/512 جيجابايت إلى 1400 دولار، في حين يبلغ سعر الإصدار الأعلى بمواصفات 16 جيجابايت/1 تيرابايت نحو 1700 دولار، مع إضافة ذاكرة عشوائية أكبر.

أما من حيث التصميم والمواصفات، فسيأتي الجهاز بشاشة OLED ضخمة بقياس 14.6 بوصة، وبطارية أكبر قليلًا بسعة 11,600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. كما سيبلغ سُمك الجهاز 5.5 ملم فقط (وتشير بعض المصادر إلى 5.1 ملم)، بينما يزن 692 جرامًا مقارنة بـ 718 جرامًا في الجيل السابق.

