تكنولوجيا: ميزة التحرير بالمحادثة في Google Photos تصل إلى المزيد من أجهزة اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل مع سلسلة Pixel 10 أداة جديدة في تطبيق Google Photos تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتيح للمستخدمين تعديل الصور من خلال الأوامر الصوتية أو النصية. في البداية، اقتصر استخدام هذه الميزة على هواتف Pixel 10 و Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL و Pixel 10 Pro Fold داخل الولايات المتحدة، لكن الأمر تغيّر الآن.

بدأت جوجل في توسيع إتاحة ميزة التحرير بالمحادثة لجميع مستخدمي اندرويد المؤهلين في الولايات المتحدة. وللاستفادة منها، يتعين على المستخدم ضبط لغة حساب جوجل إلى الإنجليزية (الولايات المتحدة).

عند فتح محرر الصور، سيجد المستخدم زرًا جديدًا باسم Help me edit. ومن خلاله يمكن إدخال التعليمات صوتيًا أو كتابيًا ليقوم Gemini بتنفيذ المطلوب. تسمح هذه الميزة بتغيير الخلفيات أو إضافة عناصر جديدة أو تحسين الصور بطرق متنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقترح Google Photos بعض التعديلات الجاهزة مثل خيار make it better، مع إمكانية إضافة تعليمات متابعة لمزيد من التحكم في عملية التحرير.

