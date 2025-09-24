تكنولوجيا: Xiaomi 15T و 15T Pro يقدمان شاشات وبطاريات أكبر مع عدسة تليفوتو جديدة في نسخة Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن هواتفها الجديدة Xiaomi 15T و Xiaomi 15T Pro، لتضعهما كخيار متوسط بين الفئة العليا والأجهزة الاقتصادية. الهواتف تأتي بشاشات أكبر وبطاريات أقوى، مع تحسينات ملحوظة في الكاميرات، خصوصًا نسخة Pro.

قدمت الشركة في هذا الجيل شاشات OLED بحجم 6.83 بوصة بدقة 2,772×1,280 بكسل، وسطوع يصل إلى 3,200 نتس.

ودعمت الشاشات تقنيات HDR10+ وDolby Vision، مع سماعات ستريو تعمل بتقنية Dolby Atmos. بينما جاء معدل التحديث 144 هرتز في نسخة Pro مقابل 120 هرتز في النسخة العادية.

جهزت شاومي هاتف 15T Pro بمعالج Dimensity 9400+، وذاكرة 12 جيجابايت LPDDR5X مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت UFS 4.1. دعمت الأداء بنظام تبريد 3D IceLoop وواجهة HyperOS 3. أما النسخة العادية فجاءت بمعالج Dimensity 8400-Ultra مع نفس الذاكرة وبتخزين حتى 512 جيجابايت.

في الكاميرات، احتفظت نسخة Pro بالمستشعر الرئيسي 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.62، وأضافت عدسة تليفوتو جديدة 50 ميجابكسل بتكبير 5x وعدسة واسعة 12 ميجابكسل. أما النسخة العادية فجاءت بعدسة رئيسية 50 ميجابكسل Light Fusion 800 مع تليفوتو 2x وعدسة واسعة 12 ميجابكسل. كلا الهاتفين مزودان بكاميرا أمامية 32 ميجابكسل وعدسات Summilux من Leica، مع دعم تسجيل فيديو HDR10+.

رفعت شاومي البطارية في كلا الهاتفين إلى 5,500 مللي أمبير، مع شحن 90 واط سلكي و50 واط لاسلكي في نسخة Pro، مقابل 67 واط فقط في النسخة العادية. كما حصل الهاتفان على حماية IP68 حتى عمق 3 أمتار وزجاج Gorilla Glass 7i.

طرحت شاومي هاتف 15T بسعر يبدأ من 650 يورو و15T Pro بسعر يبدأ من 800 يورو لإصدار 12/256 جيجابايت، مع عرض يشمل صيانة مجانية بدون تكلفة عمالة خلال السنة الأولى واستبدال شاشة مجاني لمرة واحدة خلال الأشهر الستة الأولى.

