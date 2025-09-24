تكنولوجيا: شاومي تطلق مكيفات هواء ذكية في سوق جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسميًا عن طرح سلسلة Mijia Air Conditioner Pro Eco في أوروبا، بعد أن ظهرت على موقعها العالمي في يوليو 2025.

تضم السلسلة طرازين: Mijia Air Conditioner Pro Eco 2.6kW بسعر 599 يورو، وMijia Air Conditioner Pro Eco 3.5kW بسعر 699 يورو. يمكن شراء المكيفات مباشرة من متجر شاومي الإلكتروني أو من خلال متاجر مختارة.

ووفرت شاومي في كلا الطرازين قدرات تبريد وتدفئة مع طاقة تدفئة تصل إلى 3.6kW، وحصلت الأجهزة على تصنيف كفاءة طاقة A+++ في الوضعين.

يعود ذلك جزئيًا إلى وضع Mijia AI Energy Saving الذي يضبط الإعدادات بذكاء وفقًا لعادات المستخدم والبيئة المحيطة. كما زودت الشركة الأجهزة بمروحة عرضية بقطر 108 مم لتوزيع الهواء بشكل متوازن، مع إمكانية تفعيل وضع Turbo لزيادة سرعة المروحة مؤقتًا.

أتاحت شاومي التحكم في المكيفات عبر تطبيق Xiaomi Home، حيث يمكن تتبع استهلاك الطاقة وفحص حالة الفلتر. كما يمكن تشغيلها بالأوامر الصوتية عبر Google Assistant.

اختلف الطرازان في السعة والاستخدام؛ إذ جاء طراز 2.6kW بقدرة تبريد 2.6kW ومعدل تدفق هواء 600 م³/س، مناسبًا لمساحات تتراوح بين 10 و20 مترًا مربعًا.

بينما صمم طراز 3.5kW لتغطية مساحات أكبر تصل إلى 25 مترًا مربعًا، بفضل قدرة تبريد أعلى وتدفق هواء 650 م³/س.

