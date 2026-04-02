تكنولوجيا: بدء وصول أول شحنات AirPods Max 2 في موعدها المحدد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تصل أول شحنات سماعات AirPods Max 2 إلى المستخدمين في موعدها المحدد، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على بدء الطلب المسبق ونحو أسبوعين من الإعلان الرسمي.

وتتوفر السماعات الآن للبيع المباشر عبر متاجر أبل الرسمية إلى جانب عدد من المتاجر الشريكة، حيث بدأت الطلبات المسبقة في الوصول بالفعل إلى العملاء.

وفيما يتعلق بالتوفر، تقدم متاجر أبل في الولايات المتحدة الشحن الفوري مع إمكانية الاستلام من الفروع، بينما تتطلب بعض الأسواق الأخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا انتظار يوم عمل واحد.

كما تتوفر السماعات عبر أمازون في الولايات المتحدة، في حين تعاني بعض الفروع الأخرى من نقص مؤقت في المخزون.

وتأتي AirPods Max 2 بعدة ألوان تشمل الأزرق، البنفسجي، منتصف الليل، النجمي، والبرتقالي، بسعر يبلغ 549 دولارًا أو ما يعادله في الأسواق الأخرى.

