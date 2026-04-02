تكنولوجيا: تحسينات جديدة في AirTag 2 تعزز الحماية من التتبع غير المرغوب فيه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح أبل تحديثًا جديدًا لجهاز AirTag 2، يركز بشكل أساسي على تحسين ميزة الحماية من التتبع غير المرغوب فيه.

ويرفع التحديث رقم إصدار النظام إلى 3.0.45، حيث يتضمن إصلاحات عامة وتحسينات في الأداء، إلى جانب تطوير مهم في خاصية التنبيه عند التتبع.

وتعمل الميزة على تنبيه المستخدم في حال وجود AirTag غير معروف يتحرك معه، مع إمكانية استخدام خاصية Precision Finding لتحديد موقعه بدقة. كما أصبح الصوت الصادر من الجهاز أكثر وضوحًا، ما يسهل العثور عليه بشكل أسرع.

ويتم تثبيت التحديث تلقائيًا دون تدخل المستخدم، ويمكن التحقق من الإصدار عبر تطبيق Find My.

