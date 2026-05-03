تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن أسعار ومواعيد إطلاق هواتفها القابلة للطي في الأسواق الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسميا عن تفاصيل الأسعار ومواعيد الإصدار الخاصة بمجموعتها الجديدة من الهواتف القابلة للطي في سوق الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد بذلك الشائعات التي سبقت الإطلاق. وكانت موتورولا قد كشفت النقاب عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة ريزر في يوم 29 أبريل الماضي حيث قدمت خلفاء مباشرين لطرازي ريزر 60 وريزر 60 ألترا اللذين كان يباع أحدهما بحوالي 699 دولارا. ولم تكتف الشركة بتحديث الإصدارات السابقة بل فاجأت الأسواق بتقديم هاتف يحمل علامة بلس التجارية لأول مرة عالميا لتعزز تنوع الخيارات أمام المستهلكين الباحثين عن أجهزة متطورة تعتمد على سعة كبيرة من الذاكرة العشوائية لضمان أداء سلس.

و فقد حددت موتورولا أسعارا متفاوتة لتناسب مختلف الميزانيات حيث سيبدأ سعر الإصدار الأساسي ريزر 2026 من 799 دولارا وتسعة وتسعين سنتا. أما الإصدار المتوسط الذي يحمل اسم ريزر بلس 2026 فسيطرح بسعر يبلغ 1099 دولارا وتسعة وتسعين سنتا في حين سيصل سعر الإصدار الأعلى ريزر ألترا 2026 إلى 1499 دولارا وتسعة وتسعين سنتا. وإلى جانب هذه التشكيلة الثلاثية المتميزة أوضحت الشركة أن هاتفها المذهل ريزر فولد سيصل أيضا إلى الأسواق الأمريكية بالتزامن مع باقي الأجهزة ليمثل الفئة الأكثر فخامة وتطورا في هذه السلسلة بسعر يبلغ 1899 دولارا وتسعة وتسعين سنتا.

و أعلنت الشركة أن سلسلة ريزر 2026 ستكون متاحة للطلب المسبق ابتداء من الرابع عشر من شهر مايو الجاري عبر متاجر بست باي وأمازون بالإضافة إلى الموقع الرسمي لشركة موتورولا. وبعد ذلك ستتوفر الأجهزة المفتوحة للبيع المباشر في منافذ بيع أخرى بدءا من 21 مايو وهو نفس الموعد الذي ستبدأ فيه شركات الاتصالات بتقديم السلسلة لعملائها وستنطبق هذه التواريخ الدقيقة أيضا على هاتف ريزر فولد. ورغم هذا الإعلان الشامل والمفصل عن الأسعار والمواعيد إلا أن موتورولا لم تؤكد حتى اللحظة ما إذا كانت تخطط لتقديم الخصومات الترويجية المميزة التي توفرها في الأسواق العالمية.