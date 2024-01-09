الامارات | 70 معرضًا ومؤتمرًا يستضيفها وينظمها مركز دبي التجاري العالمي في النصف الأول من هذا العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح مركز دبي التجاري العالمي الستار عن أجندة فعاليات النصف الأول من هذا العام، والتي تضم أكثر من 70 معرضًا ومؤتمرًا من المقرر استضافتها وتنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي. وتُغطي هذه الفعاليات أهم القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والطاقة والسياحة والنقل والتكنولوجيا، ما يُعزّز دور مركز دبي التجاري العالمي، ومساهمته الفاعلة في دعم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في قطاع "الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات".

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، النائب الأول للرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "يُعدّ مركز دبي التجاري العالمي مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة تعكس التزام دبي الراسخ وسعيها الدائم نحو التميّز والابتكار في جميع المجالات"، وأضاف: "سوف نركّز جهودنا هذا العام لتحقيق المزيد من النموّ والتوسّع، حيث يستعد مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض (DEC) لاستضافة سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، كما نتطلّع لتنظيم واستضافة معرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض جلفود، ومعرض سوق السفر العربي، ومعارض جديدة مثل فيسبا الشرق الأوسط، وغيرها من المعارض الكبرى والمؤتمرات الرائدة التي ستعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة".

وبالإضافة إلى تنظيم واستضافة هذه المجموعة المرموقة من الفعاليات التجاريّة، فسوف يواصل مركز دبي التجاري العالمي دوره الحيوي كمركز عالمي رائد لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، حيث يستضيف اجتماعات الشركات والفعاليات الرياضيّة والترفيهيّة، التي تضفي مزيدًا من التألّق والتميّز على أجندة دبيّ النابضة بالحياة.

تتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي هذا الموسم مجموعة مميّزة من أهم الفعاليات المحلّيّة والعالميّة الرائدة مثل مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (9 - 11 يناير)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (16 - 18 يناير)، عالم القهوة - دبي (21 - 23 يناير)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (21 يناير - 1 فبراير)، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) (6 - 8 فبراير)، ومعرض جلفود (19 - 23 فبراير)، والقمة العالمية الشرطية (4 - 6 مارس)، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (5 - 7 مارس)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (16 - 18 أبريل)، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات – جيسيك (23 – 25 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (2 - 5 مايو) )، ومعرض سوق السفر العربي (6 - 9 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) في الشرق الأوسط (21 - 23 مايو)، ومعرض الفنادق (4 - 6 يونيو).

كما يستعد الاتحاد العالمي لمجتمع الطباعة "فيسبا"، الذي تأسس عام 1962، لإطلاق النسخة الأولى من معرض "فيسبا الشرق الأوسط"، المقرر عقده في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي؛ ويمثّل المعرض علامة فارقة لاتحاد "فيسبا الدولي"، الذي يقوم بدور فاعل في توفير معلومات الطباعة الأساسيّة، وتنظيم الفعاليات المؤثرة التي تدعم الابتكار وتعزّز سبل التعاون.

يقام معرض الخليج للطباعة والتغليف هذا العام في الفترة من 9 إلى 11 يناير، وهو معرض تجاري رائد يسلّط الضوء على أحدث تقنيات وحلول الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موفّرًا منصّة فريدة تتيح للعارضين ومزوّدي خدمات الطباعة الكشف عن أحدث الآلات والمواد والبرامج الخاصة بالطباعة.

ويعود مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، أحد أكبر الفعاليات العلمية والطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في الفترة من 9 إلى 12 يناير؛ وقد استضافت نسخة العام الماضي 1,147 شركة من 82 دولة، وشهدت توقيع صفقات تجارية بقيمة 6.12 مليار درهم. ويوفر المعرض في نسخته التاسعة والعشرون منصّة لجميع الجهات ضمن سلسلة القيمة في قطاع الأدوية، كما يسلّط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في قطاع الأدوية.

بينما ينعقد معرض "إنترسيك"؛ المعرض الرائد عالميًا لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة في الفترة من 16 إلى 18 يناير، ليحتفي بيوبيله الفضي، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الــ 25 للمعرض مشاركة واسعة من أكثر من 1,300 جهة عارضة موزّعة على 12 قاعة، على مدار ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة التجارية وفرص التواصل والتعلّم.

تُقام الدورة الثالثة من معرض "عالم القهوة – دبي"؛ المعرض الأول من نوعه في مجال القهوة في المنطقة في الفترة من 21 إلى 23 يناير، وقد تمّ إطلاق هذا المعرض الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لأول مرّة في عام 2022 بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة العالمية، حيث أبهر الزوار آنذاك بجناح "روسترز فيليدج"، وجناح "كابينج روم"، وجناح "برو بار"، و"بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، وبالإضافة إلى هذه الفعاليات الرائعة، ستحتضن نسخة 2024 سلسلة من الفعاليات المميّزة والمحاضرات والعروض التقديمية وأكثر من 20 ورشة عمل، كما سيشهد المعرض مشاركة مئات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العارضة، حيث يمكن للمشترين والبائعين التواصل وإقامة العلاقات التجارية.

وتشهد الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير إقامة الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، وهو أكبر تجمّع لمحترفي الرعاية الصحّيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وقد شهدت دورة العام السابق تحقيق أعمال تجارية بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي. ومن المقرر أن يشارك هذا العام ما يزيد على 3,450 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثّرة من قطاع الرعاية الصحّيّة والجهات الحكومية، ومدراء المستشفيات والعيادات، والأطباء والممرضين والتجار والموزعين وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين.

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) في الفترة من 6 إلى 8 فبراير؛ ويُعدّ (إيدك دبي) الذي يواصل تطوره ونجاحه أصبح اليوم في نسخته الرابعة والعشرين أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في طب الأسنان على مستوى العالم. تتمحور دورة هذا العام من المؤتمر حول التعليم ونقل الابتكار، ومن المتوقّع أن تترك الدورة الجديدة تأثيرًا كبيرًا على مجتمع طب الأسنان، مقدّمًة خبرات ومعارف لأخصائيي وأطباء الأسنان والصحة والفنيين وأخصائيي الأشعة والطلّاب، وأعضاء جمعيّة طب الأسنان، وممثّلي الوزارات والمصنّعين والمورّدين من جميع أنحاء العالم.

ينعقد معرض "جلفود" الأكبر والأكثر تأثيرًا في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أكبر الفعالية الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير؛ ويغطّي هذا الحدث الاستثنائي على مدار خمسة أيام كل ما يتعلّق بصناعة الأغذية والمشروبات، والمنتجات والابتكارات؛ كما يوفر منصّة رائدة للتواصل وتبادل الأفكار وإنشاء علاقات عمل جديدة وتوقيع الصفقات والإعلان عن المنتجات والابتكارات الجديدة، وذلك على مساحة تزيد على المليون قدم مربعة.

ويُقام المؤتمر الدولي لطب الغدد الصمّاء (ICE) في الفترة من 1 إلى 3 مارس، موفرًا فرصة فريدة لاستكشاف "مستقبل الغدد الصماء" من خلال برنامج واسع وشامل يضمّ مجموعة متنوّعة من الجلسات والعروض التقديميّة التي يقدّمها نخبةً من كبار الخبراء المتخصصين في الغدد الصماء من المنطقة والعالم.

كما تُقام في الفترة من 4 إلى 6 مارس القمّة العالمية الشرطية 2024. وتُعدّ هذه القمة التي تشرف القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها بمثابة منصّة مرموقة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم؛ وتشهد قمّة هذا العام التي تقام تحت عنوان " توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أمانًا" حضور جهات وقوى وشخصيات مرموقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة شرطة نيويورك، ومنظمة الإنتربول، والشرطة الاتحادية الأسترالية، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بالإضافة إلى ممثلين من قوات الشرطة من عواصم 138 دولة. ويُقام معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعالية الرائدة لمجتمع الأمن السيبراني العالمي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل؛ بينما يعود معرض سوق السفر العربي؛ الفعاليّة العالميّة الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي، في الفترة من 6 إلى 9 مايو.

ويُقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات)؛ المنصّة الرائدة في قطاعات إنشاء المحتوى والبث والأقمار الصناعيّة والترفيه والإعلام في الفترة من 21 إلى 23 مايو؛ بينما يُقام "معرض الفنادق" الذي يُشكّل منصّة مرموقة لقطاع الضيافة والفنادق في الفترة من 4 إلى 6 يونيو.

واختتم جلفار تعليقه قائلًا: "نهدف لتحقيق نموّ كبير وملموس في قطاع الفعاليات وسياحة الأعمال، لتعزيز اقتصاد دبي؛ ولا شك أن موسم فعاليات 2024 سيكون واحدًا من أكثر المواسم زخمًا وحضورًا في المنطقة والعالم، خاصةً مع التواصل المستمر ّوالتعاون المثمر بين مجتمعات الأعمال الدولية".