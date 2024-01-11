الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم، على أن يُنقل الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة إلى دار الوثائق في الإمارة، ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للدار، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.