الامارات | إغلاق «هيلثي دريم فود كافيه» في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «هيلثي دريم فود كافيه – فرع أبوظبي 1» في أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-4031247، لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية، وحصول المنشأة على ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق لأسباب تتعلق بعدم التزام المنشأة المعايير الصحية واشتراطات السلامة الغذائية، إضافة إلى انتشار الحشرات في مناطق تحضير الطعام.

وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري بحق هذه المنشأة سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق.

وأشارت إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.