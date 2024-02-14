شرطة دبي تُنقذ 5 مركبات كادت أن تجرفها سيول الوديان في حتا

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بفرق الإنقاذ في حتا، من سحب وإنقاذ 5 مركبات، في غضون يومين، كادت أن تجرفها سيول الوديان في حتا، والتي تكونت نتيجة المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، قائد قطاع حتا، أن القطاع وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عمد إلى الاستعداد مبكراً وبجاهزية كاملة للمُنخفض الجوي المتوقع حدوثه في الدولة، بإدارة وتوجيه من مركز المرونة في شرطة دبي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم الإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومستشفى حتا، تحسباً لأي حالة طارئة أو بلاغات واردة بشأن المُنخفض الجوي.

وبين العميد السويدي أن القطاع وبالتعاون مع الشركاء، استنفر بكامل فرقه ومعداته التقنية استعداداً لأي طوارئ، كما اعتمد إجراءات ووضع سيناريوهات متعددة لنتمكن من التدخل الفوري في أي لحظة.

من جانبه، أوضح النقيب عبد الرحمن بورقيبه، رئيس قسم الإنقاذ البحري، في مركز شرطة الموانئ، أن دوريات الإنقاذ البحري، وبالتعاون مع فريق الإنقاذ البري ومركز شرطة حتا، وأثناء تمركزها في منطقة الاختصاص، شاهدت تجاوز 4 مركبات للتحذيرات المستمرة بشأن الابتعاد عن الأماكن الخطرة كالوديان والمناطق الجبلية أثناء التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، وكادت السيول المتكونة أن تجرف المركبات الأربع، لكن فرق الإنقاذ البحري سارعت بالتدخل وسحب المركبات إلى بر الأمان، وكان من بين الراكبين، اثنين من كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

وأضاف " في اليوم الثاني، ورغم التحذيرات المستمرة من الدولة، توجهت مركبة إلى المناطق الجبلية، لتعلق في منطقة جبلية بين وديان حتا بفعل الحصوات وتجمع المياه، لكن فرق الإنقاذ البحرية والبرية وأفراد الشرطة، سارعوا إلى إخراجها خشية حدوث انجراف في التربة، وتمكنوا من نقلها إلى منطقة آمنة."

وناشد العميد السويدي، أفراد المجتمع بالالتزام بالتحذيرات التي تُطلقها الجهات المعنية بالدولة، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه، وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، حماية لهم ولأفراد عائلتهم، وعدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء جريانها، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب الابتعاد عن المناطق المكشوفة، وعدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك في المناطق المكشوفة.