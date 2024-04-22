الامارات | القرية العالمية تعلن عن فتح أبوابها أمام الضيوف الصغار للدخول مجاناً

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شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تعلن عن فتح أبوابها أمام الضيوف الصغار للدخول مجاناً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق، عن فتح أبوابها أمام جميع الضيوف الصغار لغاية سن 12 سنة للدخول مجاناً، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى نهاية موسم القرية العالمية في الـ 28 من أبريل الجاري، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
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