الامارات | القرية العالمية تعلن عن فتح أبوابها أمام الضيوف الصغار للدخول مجاناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق، عن فتح أبوابها أمام جميع الضيوف الصغار لغاية سن 12 سنة للدخول مجاناً، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى نهاية موسم القرية العالمية في الـ 28 من أبريل الجاري، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".