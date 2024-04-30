الامارات | جامعة الإمارات تتصدر تصنيفات «كيو إس» العالمية في جميع المجالات الدراسية لعام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً ملحوظاً في تصنيفات ( كيو إس ) العالمية للمجالات الدراسية لعام 2024، حيث تمّ تصنيفها كأفضل جامعة في دولة الإمارات في جميع المجالات الخمسة، وذلك وفقاً للنسخة الأخيرة من تصنيفات كيو إس.

وبرزت جامعة الإمارات العربية المتحدة بشكل لافت في المجالات العلمية، حيث تمّ تصنيفها في 20 مجالاً دراسياً مختلفاً، مقارنة بثلاثة عشر مجالاً في عام 2021. هذا وقد تمّت إضافة الجامعة لأول مرة إلى تصنيف مجال القانون في عام 2024.

تعكس هذه التصنيفات الجديدة تقدّم الجامعة المستمر وتميّزها في مجالات عديدة، بما في ذلك علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الدولة في هذين المجالين.

كما احتلّت المركز الثاني في مجالات الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية والإدارة. وقد حقّق مجال الهندسة والتكنولوجيا قفزة نوعية في التصنيف العالمي حيث قفزت الجامعة 27 مركزاً في التصنيف لتصبح 233 عالمياً.

وحول هذا الإنجاز، قال مدير جامعة الإمارات بالإنابة، الدكتور غالب البريكي: «نحن فخورون بهذا التقدم الكبير الذي يعكس الجودة العالية للبرامج التعليمية والبحثية التي نُقدّمها، حيث يُشكّل التصنيف الدولي للجامعة أداة مهمة لتحسين جودة أبحاثنا وبرامجنا الأكاديمية، لاسيما وأن التطوير المستمر لتخصّصاتنا أمر ضروري لمساهمتنا الفعالة في مسيرة التعليم العالي بالدولة».

وأضاف: «إننا في جامعة الإمارات ملتزمون بتوفير المقوّمات الضرورية للتميّز في التصنيفات الدولية، حيث يُعدّ البحث العلمي أحد المحاور الرئيسية للجامعة، في ظل الجهود المبذولة لتصبح الجامعة بحثية شاملة تُقدّم برامج بكالوريوس ودراسات عليا عالية الجودة، وتعمل بشكل مستمر على مواكبة استراتيجياتها الأكاديمية والبحثية مع المعايير الدولية».

وتابع: «يؤكد هذا الإنجاز مُجدداً على دور جامعة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعزّز مكانتها كمركز للتميّز الأكاديمي على المستوى العالمي».