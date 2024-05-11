الامارات | الإمارات وإيران تعقدان الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات وكيل وزارة الخارجية، خالد عبدلله بالهول، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجالية الإيرانية بالخارج، علي رضى بيكدلي.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.

وأكد بالهول استعداد دولة الإمارات لتعميق التعاون في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والتجارية، وبما يحقق دفعاً للعلاقات الثنائية بين البلدين ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة، مؤكداً قناعة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة عبر ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

ونقل بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين. وأكد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.