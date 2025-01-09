الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على القصر الرئاسي في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى تشاد وشعبها الصديق ولأهل وذوي الضحية في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.