قمة المليار متابع تطلق تطبيقها الذكي

قمة المليار متابع تطلق تطبيقها الذكي

ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة ، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف»، إطلاق تطبيقها الذكي للهواتف المحمولة الخاص بنسختها الثالثة.
وجاء تصميم التطبيق بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن شأنه إتاحة واجهة سهلة الاستخدام تعزز تجربة المستخدمين وتساعدهم في التعرف على فعاليات النسخة الثالثة من القمة، بما يمكنهم من جدولة الأنشطة ومواعيد الجلسات والمحاضرات والتواصل مع صناع المحتوى والمؤثرين ومتابعة أنشطتهم خلال القمة. ويوفر التطبيق خاصية موعد انطلاق القمة من خلال العد التنازلي باليوم والساعة، ومعرفة آخر الأخبار وفعاليات أبرز الشركاء عبر تفعيل خاصية تنبيهات المستخدم، التي ترسل للمستخدمين إشعارات فورية بأحدث المستجدات التي تطرأ على أحداث القمة.ويمكن للمستخدمين من خلال «الأجندة التفاعلية» للتطبيق، تصفح الجلسات المتنوعة والانتقال إلى الجلسة المفضلة باستخدام خصائص الفلتر، وعناوين الجلسات وموعد ومكان انعقادها، إضافة إلى معرفة المتحدثين والمشاركين فيها، و«الوسم» الخاص بكل جلسة، مع توفير ملف تعريفي شامل عن كل متحدث.
ويقدم التطبيق معلومات عن أبرز اللقاءات الحوارية والنقاشات، لتضمن حصول المستخدمين على المحتوى المتخصص الذي تقدمه القمة والشركاء والمشاركين في الحدث.
ويتيح التطبيق الذي يتوفر على متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي» الاطلاع على خيارات التذاكر المتعددة، واختيار التذكرة التي تناسب كلاً منهم وشراءها من خلال الدفع الآمن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا