الامارات | علياء الجوكر فخورة بإشادة مكتوم بن محمد: تاج على رأسي وشرف كبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدت مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تمكين المجتمع، علياء الجوكر، سعادتها بإشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بها، عبر منشور على منصة «إكس»، ووصفت تلك الإشادة بأنها «تاج على رأسي وشرف كبير».

وأكدت علياء الجوكر أن ما تقوم به من عمل تراه بسيطاً، مقارنة بما قدّمه كبار المواطنين، من أجل دولة الإمارات وأبنائها.

وتفصيلاً، كتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، منشوراً على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، قال فيه: «علياء الجوكر شابة إماراتية عُرفت بتوثيقها لحياة كبار المواطنين، وساهمت بأنشطتها وتصويرها في دمجهم في المجتمع، وتعزيز جهود الاعتناء بكبار المواطنين وتقديرهم، كما استطاعت عبر حملات إعلامية مختلفة، توثيق لحظات مهمة في تاريخ دبي والاحتفاء بمؤسسيها، علياء تحمل شغفاً حقيقياً لتقديم صورة مشرقة عن مجتمع دبي، وتساهم في تعزيز روابط هذا المجتمع، وأتمنى أن أرى المزيد من أعمالها المعبرة عن أصالة دبي وترابط أهلها».

وعلّقت علياء الجوكر على هذا المنشور لـ«الإمارات اليوم» بالقول: «إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تاج على رأسي وشرف كبير».

وأضافت: «منذ أكثر من 15 سنة اهتممت بالعمل مع كبار المواطنين، وكنت أتطوع لمساعدة من ليس لديهم أبناء منهم، وفي إطار ذلك حرصت دائماً على التقاط الصور معهم لوضعها في منازلهم، ليشعروا بأن لديهم ابنة اسمها علياء».

وأضافت: «عقب ذلك عملت في وزارة تمكين المجتمع، وكان ملف كبار المواطنين تحت إدارتي، ومع شغفي بهذا الملف، رأيت أن كبار المواطنين يحبون الحياة، ورغبت في إبراز صورهم مع التوجهات الشبابية الجديدة، فكانت أول صورة ألتقطها هي صورة (الوصول إلى المريخ) التي كانت سبباً في أن يعرف الجميع أنني مصورة. وبعدها تواصلت معي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأخبروني بأن لديهم مشروعاً مهماً يريدون تسليط الضوء عليه بالفكرة نفسها».

وتابعت الجوكر: «واصلت اهتمامي بتصوير كبار المواطنين، وبعد فترة انتشرت صورة لأم من كبار المواطنين بمناسبة تحدي الرياضة، حيث كانت ترتدي حذاء رياضياً وتمسك بمضرب البادل، وأعاد نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبدأت شركات عالمية التواصل معي بعدها، حيث نُظّمت بطولات عالمية في أبوظبي وكانت صور أمهاتنا مرتبطة بتلك البطولات العالمية».

وأكدت الجوكر أنها توجّهت إلى كبار المواطنين باعتبارهم ضمن أولوياتنا الرئيسة، إذ إنهم عاشوا ماضينا وشهدوا اتحادنا، وما نفعله اليوم هو بمثابة ردّ الجميل لهم. وتحت عنوان «هويتنا التي نفتخر بها بين الحداثة والتقاليد»، عرضت علياء الجوكر صورها في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه السلسلة إلى «إيصال رسالة إلى العالم أجمع حول الهوية الإماراتية الأصيلة»، في ظل مشهد الحداثة والتطور الذي تعيشه البلاد.

. هدفي دمج هوية الإمارات الأصيلة مع الحداثة التي تعيشها دولتنا.

