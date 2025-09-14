نهيان بن مبارك يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة محمد خلف

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة محمد خلف.

وأعرب معاليه - لدى زيارته قصر الزاهر في عجمان، حيث كان في استقباله الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان - عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبّل أبناء الفقيدة، الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه. حضر تقديم واجب العزاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان.