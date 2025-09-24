اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"جسيورة" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.5 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
