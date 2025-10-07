اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن تتصل بالعلاقات بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن تتصل بالعلاقات بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

سلم الرسالة المستشار حمد المطروشي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في عمّان، خلال لقائه السفير ضيف الله الفايز الأمين العام في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا