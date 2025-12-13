اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يستعرض مسار العلاقات الثنائية مع مسؤوليْن بريطانيين بارزين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مسؤولين بريطانيين بارزين وبحث معهما مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة المتحدة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «استعرضت مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، وفارون شاندرا، المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للشؤون التجارية، مسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والفرص المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «كما بحثنا آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل الدولي لمواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار والازدهار لجميع الدول وشعوبها».

