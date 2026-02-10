"ياس كلينك أبوظبي" تنجح في زراعة نخاع عظم متقدمة لطفل رضيع

ابوظبي - سيف اليزيد - نجح فريق طبي متخصص في ياس كلينك – مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في إجراء زراعة نخاع عظم متقدمة لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً، في إنجاز طبي يعكس تطور خدمات علاج سرطان الأطفال في دولة الإمارات.

ويأتي هذا النجاح ضمن رحلة علاج معقدة للطفل، الذي يخوض معركة شجاعة مع مرض اللوكيميا، حيث تواصل ياس كلينك تقديم رعاية طبية متقدمة ومبتكرة لمرضى سرطان الأطفال، من خلال نهج يجمع بين التميز السريري والدعم الإنساني المتكامل.

وشُخّص الطفل في عمر يتراوح بين أربعة وخمسة أشهر بنوع نادر وعدواني من سرطان الدم يُعرف بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد من نوع "B" لدى الرضع "B-ALL"، والمصحوب بطفرة جينية عالية الخطورة، وبعد تلقيه العلاج الكيميائي الأولي في أحد المستشفيات ووصوله إلى مرحلة الاستقرار، جرى تحويله إلى ياس كلينك لإجراء زراعة نخاع العظم كخطوة أساسية في مسار علاجه.

وأثمرت الخبرات الطبية المتقدمة والمتابعة الدقيقة من فريق متعدد التخصصات عن تحسن ملحوظ واستقرار في حالة الطفل الصحية، حيث يمر حالياً بمرحلة التعافي، مع وجود خطط لخروجه من المستشفى قريباً.

وقالت الدكتورة ميسون الكرم، المدير الطبي في ياس كلينك - مدينة خليفة، إن نجاح زراعة نخاع العظم باستخدام متبرع نصف مطابق لطفل في هذا العمر يعكس مستوى التميز السريري للفريق الطبي والتزامه الراسخ بتقديم رعاية متقدمة تنقذ الأرواح، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في تطوير خدمات زراعة نخاع العظم للأطفال مع الالتزام بأعلى معايير السلامة وجودة النتائج.

من جانبها، قالت الدكتورة مانسي ساشديف، اختصاصية أمراض الدم وزراعة نخاع العظم للأطفال في ياس كلينك، إن حالة الطفل تعكس تعقيد هذا النوع من العلاجات، وفي الوقت نفسه حجم الأمل الذي تمنحه زراعة نخاع العظم المتقدمة، مؤكدة أن تعافيه يبرز أهمية العلم والدقة والاصرار.