شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى فلسطيني: زيارة وفد من الكونجرس لمصر يؤكد اهتمام واشنطن بدور القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ماك شرقاوى، المحلل السياسى الفلسطيني، أن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمصر ولقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دوائر صنع القرار وليس البيت الأبيض بدور مصر المحورى في المنطقة.

وأضاف المحلل السياسى الفلسطيني، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الدور المصرى مهم للغاية في ظل التصعيد الكبير من جانب الاحتلال لتوسيع الصراع بعد اغتيال صالح العاروري وتفجيرات إيران وهذا يوسع الصراع في المنطقة.

وأوضح ماك شرقاوى، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية، وكذلك توريط فرنسا وبريطانيا في تلك الحرب.

وأشار المحلل السياسى الفلسطيني، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن إسرائيل لم تبلغها بعملية اغتيال صالح العاروري، بينما ذكرت إسرائيل أنها أبلغت واشنطن لحظة تنفيذ العملية.