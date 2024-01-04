حزب لله نعى 3 من عناصره: حسين يزبك من الناقورة وهادي رضا من تفاحتا وإبراهيم فحص من جبشيت

اعلن حزب الله بانه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هادي يزبك "ذو الفقار" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي بيان آخر، اعلن حزب الله بانه "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي علي رضا "ذو الفقار" من بلدة تفاحتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

واعلن بانه "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد إبراهيم عفيف فحص "السيد أيمن" من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".