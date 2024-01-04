الرئاسة العراقية تدين القصف الأمريكي لمقر الحشد الشعبي شرقي بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أدانت الرئاسة العراقي، اليوم الخميس، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد مقار الحشد الشعبي شرقي بغداد وتسبب بمقتل اثنين بينهم قائد بارز في الحشد الشعبي وإصابة ستة آخرين بجروح.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان صحفي أن "رئاسة الجمهورية تدين بشدة العدوان الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"

وأضافت أن "هذا العدوان يعد خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي"، مشيرة إلى أن "هذا القصف مخالف للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية" .

وقالت "إن العراق إذ يحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، فإنه يدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف".

وتشهد بغداد مساء اليوم مراسم تشييع ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرقي بغداد بحضور قيادات بارزة في الحشد الشعبي والقوات الأمنية.