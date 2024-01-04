قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط: هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات على أن سلوكهم يتراجع

أعلن قائد البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال كوبر، أن "الحوثيين نفذوا 25 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي"، لافتاً الى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في عملية حارس الازدهار".

ولفت الأدميرال كوبر، الى أن "لا معطيات لدينا تشير إلى استهداف مباشر للسفن العسكرية الأميركية في البحر الأحمر، والحوثيون شنوا هجوما صباح اليوم بزورق بحري مسير"، معتبراً أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع".

وذكر أن "22 دولة تساهم حاليا في عملية حارس الازدهار في البحر الأحمر، ومنذ انطلاق عملية حارس الازدهار تمكنا من إسقاط 19 مسيرة وصاروخا وإغراق 3 قوارب"، مشيراً الى أن "تحالف حارس الازدهار دفاعي بطبيعته وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى".

وأضاف "القوات الأمريكية أسقطت حتى الآن 61 مسيرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون".