إذاعة الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان هاجمتا مقر القيادة الشمالية في صفد وإحداهما لم تنفجر

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرتين مسيرتين هاجمتا مقر القيادة الشمالية في صفد وإحداهما لم تنفجر". وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

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