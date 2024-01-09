مدير عام الجوازات السعودية يعلن التوسع فى مبادرة طريق مكة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام الجوازات السعوديه التوسع فى مبادرة طريق مكه خلال الفترة القادمه للتيسير على حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف اليحيى فى تصريحات له فى مؤتمر ومعرض الحج الذي يواصل أعماله لليوم الثانى بجده أن التوسع سيشمل زيادة عدد الدول التى تتضمنها المبادره بالإضافة إلى زيادة الأعداد المستفيده فى الدول التى تم تطبيق المبادره فيها وعددها 8 دول.

وأشار الفريق اليحيى إلى أن التوسع سيتم تطبيقه بعد دراسة الأوضاع داخل الدول التى ترغب فى الإنضمام ومدي قدرتها على التنسيق فى تقديم الخدمات للحجاج.

أشاد الفريق اليحيى بمبادرة طريق مكه وقال أنها تهدف إلى التيسير على الحجاج وتتضمن إنهاء اجراءات سفر الحاج داخل مطار بلاده بحيث يدخل المملكه بكل سهوله ويسر.

كانت الجوازات السعودية قد بدأت منذ عدة سنوات فى تطبيق مبادرة طريق مكه بالتنسيق مع وزارة الحج وحققت نجاحات كبيره خلال المرحله الأولى.