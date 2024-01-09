شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نهى زكى تسأل وزير التعليم عن مصير تطوير المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعليم الفني أحد الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الدول الصناعية المتقدمة ، وبالتالي فإن التوجه نحو التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة مهمة وخاصة مع استهداف مصر توطين الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهم الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وأضافت، خلال كلمتها، إلا أنني أود التعرف على آليات الربط بين إنشاء تلك المدارس ومعلومات سوق العمل في المحافظات المختلفة لسلامة تخطيط التوسع في إنشاء تلك المدارس".

ووجهت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات لوزير التربية والتعليم قائلة :"أيضا ما مصير تطوير المدارس الفنية التقليدية وخريجيها الذين يخرجون إلى سوق العمل ، وما هي آليات تقييم إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية.