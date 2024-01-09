شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على استقالة سامح عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق على قبول استقالة سامح عاشور من عضوية المجلس نظرا لعزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين وأعلن رئيس المجلس خلو مقعده.

وقال رئيس المجلس أنه بتاريخ 25 من ديسمبر الماضى تقدم سامح عاشور باستقالته من عضوية المجلس لعزمه الترشح على منصب نقيب المحامين، وأحيلت الاستقالة لمكتب المجلس وعقد اجتماع بتاريخ 26 من هذا الشهر، بحضور سامح عاشور وانتهى رأى مكتب المجلس إلى عرض الاستقالة فى أول جلسة تالية.

وتقضى اللائحة بأن تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الاستقالة جاء فيها أن العضو يتقدم بالاستقالة نظرا لعزمه الترشح لانتخابات منصب نقيب المحامين والتزما بأحكام القضاء الإدارى التى تمنع الجمع بين عضوية المجلس والترشح فى الانتخابات.