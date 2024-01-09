شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف لـ"الشيوخ" كواليس زيارة زوجة بايدن لمدرسة تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، كواليس زيارة سيدة البيت الأبيض الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جون بايدن خلال زيارتها الأخيرة لمصر لمدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعهم الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وقال مجاهد، إن مدارس التطبيقية التكنولوجية تعمل علي رقمنة العدادات وهذا تخصص جديد، حيث إنه كان في السابق تتم هذه الأمور بشكل يدوي، مشيرا إلي أن طلاب المدارس التطبيقية والتكنولوجية يتم عمل اختبارات لهم، مضيفا :" زوجة بايدن الرئيس الأمريكي عندما زارت مصر، السفارة الأمريكية اختارت لها مدرسة من المدارس التطبيقية التكنولوجية، وكان في هذه المدرسة الطلاب كانوا بدأوا الدراسة من 3 أشهر فقط لكنهم كانوا يتكلمون الإنجليزية أفضل مني وبثقة لم أراها في حياتي، وأبهروا زوجة الرئيس الأمريكي التي بعد انتهاء الزيارة كتبت علي صفحتها، وهذه دعاية لنا جميعا، ودلالة أننا نسير في الطريق الصحيح".

وأشار إلي أن وزارة التعليم تتوسع في هذه المدارس "التطبيقية والتكنولوجيا"، موضحا: "نحن في حاجة إلي عمل حوافز للمستثمرين للتوسع في هذه المدارس".

وقال: "هناك تعديلات في قانون التعليم بحيث يكون هناك حوافز لكل مستثمر يعمل في التواسع بمدارس تكنولوجية حكومية".