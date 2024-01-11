لأول مرة.. توريد محصول قصب السكر بالمنيا إلى مصانع جرجا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة"، أنه سيجري توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 15 يناير 2024 وحتى 13 مارس 2024، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كافة تكاليف النقل بالكامل.

وبحسب بيان محافظة المنيا، فإن القرار جاء نظراً لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصانع سكر أبوقرقاص لموسم 2023/2024، عن الكمية اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والتزاماً من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي، المتعاقدين مع المصنع هذا الموسم التوجه إلى مكاتب التخصيصة للتنسيق مع مهندسي المناطق لتوريد محصولهم من القصب إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم مع عملائها.